Chi è Dj Ema Stokholma, la sua storia: dalle molestie al successo (Di sabato 19 dicembre 2020) Ema Stokholma o semplicemente "Ema" per gli amici, è una modella e dj conosciuta dagli appassionati di musica e non solo. Apparsa anche in televisione diverse volte, la ragazza è stata in grado di farsi notare anche per la sua bellezza, che di certo non l'ha fatta passare inosservata. La Dj Ema Stokholma, pseudonimo di Morwenn Moguerou, è nata in Francia a Romans-sur-Isère, il distretto tra il fiume Rodano e le Alpi. Ha 36 anni, oltre a quella francese ha la cittadinanza italiana ed è una disc jockey, conduttrice radiofonica, conduttrice televisiva e modella. Pochi mesi fa aveva raccontato di aver trascorso un'infanzia e un'adolescenza molto difficile, dovendo affrontare le continue violenze della madre, sia fisiche che psicologiche, in un libro dal titolo "Per il mio bene". Lavorando nel mondo della moda viaggia tantissimo vivendo in diverse ...

