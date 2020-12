Che Tempo Che Fa domenica 20 dicembre ospiti Claudio Baglioni, George Clooney e Robbie Williams (Di domenica 20 dicembre 2020) Che Tempo che Fa domenica 20 dicembre ospiti: Luigi Di Maio, Claudio Baglioni, George Clooney e Robbie Williams domenica 20 dicembre su Rai 3 nuova serata all’insegna di Che Tempo Che Fa e dalla “gang” di Fabio Fazio, conduttore e traghettatore delle diverse anime del programma con l’Anteprima tra le 20 e le 20.30, il Che Tempo Che Fa vero e proprio al centro e il Tavolo dalle 23:00. Accanto a Fabio Fazio le presenze fisse del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Tutta la trasmissione è anche in ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 20 dicembre 2020) Cheche Fa20: Luigi Di Maio,20su Rai 3 nuova serata all’insegna di CheChe Fa e dalla “gang” di Fabio Fazio, conduttore e traghettatore delle diverse anime del programma con l’Anteprima tra le 20 e le 20.30, il CheChe Fa vero e proprio al centro e il Tavolo dalle 23:00. Accanto a Fabio Fazio le presenze fisse del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Tutta la trasmissione è anche in ...

Pontifex_it : L’albero di Natale e il presepe sono segni di speranza, specialmente in questo tempo difficile. Facciamo in modo di… - Pontifex_it : Vi incoraggio a dedicare tempo alla preghiera, meditando alla luce della Parola di Dio, affinché lo Spirito Santo c… - borghi_claudio : Saltata anche la commissione bilancio. Che volete che sia? Siamo solo al 18 dicembre e non è stato votato mezzo eme… - AgFreeassange : RT @mante: Stefania Maurizi, che da tempo svolge un meritorio e abbastanza solitario lavoro di giornalismo investigativo su Julian Assange,… - regeajnere : @Lis_LawlietLevi Inizialmente respingevo Mikasa senza nemmeno volerlo. Cioè, non mi ero nemmeno accorto della cosa… -