“Che bella notizia!” Flavio Montrucchio | l’annuncio che fa tutti felici

(Di sabato 19 dicembre 2020) Ci sono ottime notizie per i fan di, ex gieffino e oggi conduttore amatissimo oltre che marito dellaAlessia Mancini. La loro storia d’amore va avanti da tantissimi anni ed è stata coronata prima dalle nozze nel 2003 e poi dalla nascita dei due figli Mya, nata nel 2008, e Orlando nel 2015. Il pubblico adora la genuinità di Alessia e, dunque non c’è da stupirsi che abbia fatto i salti di gioia già dopo il loro grande annuncio arrivato poche settimane fa a mezzo social. Con un post su Instagram, infatti, la coppia ha svelato l’inizio della nuova edizione di JuniorBakeOff, trasmissione che conducono insieme. Insieme a Ernst Knam e Damiano Carrara nel ruolo di giudici, infatti, anche la coppia d’oro della tv. (Continua dopo la foto) L’amatissimo programma dedicato ai più piccoli pasticcieri ...