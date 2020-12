Cesena – Lite condominiale finisce nel sangue | condomino accoltella vicino | poi si costituisce

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 19 dicembre 2020) Sabato mattina vittima e omicida si sarebbero incrociati nel vialetto adiacente al parcheggio confinante col Parco “Fornace Marzocchi”, a poca distanza dalle loro abitazioniUnatra vicini è degenerata in unmento culminato con la morte della vittima, sabato mattina al parco delle Vigne di. E’ l’omicidio che si è consumato in via Cerchia