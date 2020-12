Cazzullo | Gomez-Atalanta | l’era delle bandiere è finita per sempre

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 dicembre 2020)per. Scrive Aldosul Corriere della Sera rispondendo alla lettera di un tifoso della Juve che chiedeva se, bandiera dell’, lascerà davvero a gennaio per il battibecco con Gasperini o si lascerà consigliare dalle parole di Feltri e resterà a Bergamo. Benevede nel canticchiare in campo l’inno della Juve quanto meno un segnale che qualche cosa sia successo e che il Papu vuole andare via. Oggi non esiste più l’attaccamento alla maglia o alla squadra, i calciatori cambiano squadra continuamente inseguendo solo i guadagni.ricorda invece i tempi di Mazzola e Rivera Non sono più i tempi in cui Gianni Rivera e Sandro Mazzola, che nella vita ...