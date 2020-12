Caso Suarez, arriva l’ammissione: “Sì, conoscevo le domande” (Di sabato 19 dicembre 2020) Caso Suarez, il calciatore sentito dai magistrati come persona informata dei fatti avrebbe confermato i sospetti della Procura Svolta nel Caso Suarez che vede coinvolta l’Università per gli Stranieri di Perugia e la Juventus. Dopo le dimissioni della Rettrice, indagata con alcuni docenti dell’Università e il Ds bianconero Paratici, arriva la prima ammissione dell’attaccante che doveva passare alla vecchia signora. Il calciatore è stato sentito in videoconferenza come persona informata dei fatti e secondo l’Ansa avrebbe ammesso di conoscere già in anticipo quali erano le domande che i docenti gli avrebbero sottoposto per ottenere l’attentato di Lingua Italiana, indispensabili per accedere al passaporto comunitario ad essere acquistato dalla Juventus. L’interrogatorio è ... Leggi su ck12 (Di sabato 19 dicembre 2020), il calciatore sentito dai magistrati come persona informata dei fatti avrebbe confermato i sospetti della Procura Svolta nelche vede coinvolta l’Università per gli Stranieri di Perugia e la Juventus. Dopo le dimissioni della Rettrice, indagata con alcuni docenti dell’Università e il Ds bianconero Paratici,la prima ammissione dell’attaccante che doveva passare alla vecchia signora. Il calciatore è stato sentito in videoconferenza come persona informata dei fatti e secondo l’Ansa avrebbe ammesso di conoscere già in anticipo quali erano leche i docenti gli avrebbero sottoposto per ottenere l’attentato di Lingua Italiana, indispensabili per accedere al passaporto comunitario ad essere acquistato dalla Juventus. L’interrogatorio è ...

