Cashback | la Bce boccia il governo | “Misura sproporzionata”

Roma, 19 dic – A voler essere più realisti del Re – o, nel caso di specie, più europeisti dell'Europa – ci si finisce per scottare. Anche e soprattutto sul tema evasione fiscale e pagamenti elettronici. E' così che sul Cashback dalla Bce arriva una tirata di orecchie al governo Conte. Partita lo scorso 8 dicembre, la Misura prevede un rimborso su parte degli acquisti effettuati in formato elettronico. Pensata nell'ambito del piano "Italia cashless", mira a disincentivare l'uso del denaro fisico con l'obiettivo, fra le altre cose, di combattere l'evasione fiscale. Posto che la correlazione non è mai esistita e che, come denunciato dalla Cgia, il programma rischia di essere nient'altro che un regalo per i più ricchi, adesso a sganciare il carico sul Cashback arriva persino l'Eurotower. "Il contante è la ...

