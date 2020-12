Cartella esattoriale e prescrizione: chi è il giudice competente? (Di sabato 19 dicembre 2020) Anche questa volta la giurisprudenza ci aiuta a far luce su una di quelle questioni pratiche che non sempre trovano esaustiva risposta nella legge. È stata infatti la Corte di Cassazione, recentemente, ad emettere una ordinanza a Sezioni Unite, che ha chiarito – una volta per tutte – chi è il giudice competente, in ipotesi di opposizione all’esecuzione, posteriore alla notificazione della Cartella esattoriale. Insomma la Suprema Corte ha fatto luce su una questione fino ad oggi controversa: vediamo allora che cosa ha stabilito e a quali indicazioni ci si dovrà attenere in futuro. Se ti interessa saperne di più sulla validità o meno della notifica della Cartella esattoriale a contribuente deceduto, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 19 dicembre 2020) Anche questa volta la giurisprudenza ci aiuta a far luce su una di quelle questioni pratiche che non sempre trovano esaustiva risposta nella legge. È stata infatti la Corte di Cassazione, recentemente, ad emettere una ordinanza a Sezioni Unite, che ha chiarito – una volta per tutte – chi è il, in ipotesi di opposizione all’esecuzione, posteriore alla notificazione della. Insomma la Suprema Corte ha fatto luce su una questione fino ad oggi controversa: vediamo allora che cosa ha stabilito e a quali indicazioni ci si dovrà attenere in futuro. Se ti interessa saperne di più sulla validità o meno della notifica dellaa contribuente deceduto, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ...

MagicOblivion : @MoniaProvvedi @Esterin62237737 e a questo punto è lo stato che ti manda una CARTELLA ESATTORIALE ma tu la respingi… - MorAle85 : Rosalinda interessata per l'ingresso di Andrea come se avesse ricevuto una cartella esattoriale #GFvip - ArturoRomagna : Mi è arrivata la cartella e non è nemmeno quella esattoriale! Che cosa voglio di più dalla vita? Vincere quacchecos… - fb19571 : @matteosalvinimi E chi soldi non ne aveva ... cartella esattoriale ??? - AvvCanu : Il coobbligato può impugnare la cartella esattoriale per i debiti della società? -

Ultime Notizie dalla rete : Cartella esattoriale Cartella esattoriale, si può pagare e poi fare ricorso? La sentenza QuiFinanza Tirelli (Lgr): amnistia per i reati fino a 4 anni di reclusione

Tirelli (Lgr): amnistia per i reati fino a 4 anni di reclusione: il segretario nazionale: occorre pure condono fiscale per multe e cartelle ...

Covid-19 e cartelle esattoriali: preavvisi di fermo amministrativo senza conseguenze

Senza effetti il preavviso di fermo amministrativo ricevuto poco prima della sospensione dell'attività di riscossione per covid-19.

Tirelli (Lgr): amnistia per i reati fino a 4 anni di reclusione: il segretario nazionale: occorre pure condono fiscale per multe e cartelle ...Senza effetti il preavviso di fermo amministrativo ricevuto poco prima della sospensione dell'attività di riscossione per covid-19.