Carolina Russi | chi è la bellissima figlia di Anna Pettinelli | l’avete mai vista?

Leggi su urbanpost

(Di sabato 19 dicembre 2020) Avete mai visto la splendidadi? Si chiama, ha 28 anni ed è. Classe 1992, è frutto di una precedente relazione della conduttrice radiofonica, nonché insegnante del talent “Amici” di Maria De Filippi. Allalaha trasmesso la grande passione per la musica. Difatti la ragazza ha partecipato a “The Voice of Italy”. Nel 2014ha calcato il palco dello show Rai, entrando nel team di J Ax. leggi anche l’articolo —> “Amici”, Arisa: «Per due volte avevo fatto il provino. Piani per Natale? Mamma non sta benissimo…» La mamma di, lo sapete, è speaker e docente del talent di Maria De Filippi ...