Carlo Galli | primo | revocare la pretesa di legittimità del già dato

(Di domenica 20 dicembre 2020) Lettura concettualmente densa e rigorosamente analitica, l’ultimo piccolo libro di, Le forme della critica (Il Mulino, pp. € 25,00) riunisce lavori degli ultimi vent’anni che interrogano alcune delle questioni fondamentali della disciplina. Sono pagine in cui emerge tutta l’eredità che l’autore deve al pensiero negativo, mediato da Schmitt e Nietzsche. Il tentativo è presentare la continuità di una ricerca scientifica che «vorrebbe definirsi matura», mostrando in actu exercitu quello chechiama «realismo critico». Il concetto di critica … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

