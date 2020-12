Carla Marciano e la musica da film

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 19 dicembre 2020) Questa sera, in streaming dal teatro Verdi la sassofonista salernitana e il suo storico quartetto presenteranno l’ultimo progetto Psychosis Di Olga Chieffi Uno dei binomi più celebri tra musici e registi è certamente quello composto da Alfred Hitchcock e Bernard Herrmann. Herrmann è riuscito a dar formale alle paure inconsce e ai desideri nascosti nel profondo dell’animo dei registi e dei personaggi. Il concerto di questa sera, che andrà in onda in streaming, alle ore 20 dal teatro Verdi di Salerno, vede protagonista il quartetto storico della sassofonista salernitana, composto da Alessandro La Corte al pianoforte, Aldo Vigorito al contrabbasso e Gaetano Fasano alla batteria, che presenterà l’ultimo progetto dedicato alle colonne sonore dafirmate da Bernard Hermann. “Psychosis”, infatti, è ...