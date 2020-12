Carabinieri di Udine rintracciano dipinto rubato 14 anni fa | vale 15mila euro

fisco24_info : Carabinieri recuperano quadro fiammingo rubato 14 anni fa: Operazione militari Nucleo Tutela Patrimonio Udine - UdineseTV : Udine: scomparso da 14 anni, i carabinieri lo ritrovano - - messveneto : I carabinieri recuperano un dipinto fiammingo rubato 14 anni fa - Ansa_Fvg : Carabinieri recuperano quadro fiammingo rubato 14 anni fa. Operazione militari Nucleo Tutela Patrimonio Udine #ANSA - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Carabinieri recuperano quadro fiammingo rubato 14 anni fa Operazione militari Nuc… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri Udine

UdineToday

Sono state tutte tratte in salvo le persone ferite nel crollo di una palazzina avvenuto stamani a Rescaldina, nel Milanese. Lo hanno confermato i carabinieri, che... Attualità3 anni fa Terremoto, due ...Per 2.500 euro fornivano un falso attestato con la qualifica di operatore socio-sanitario, con il quale gli acquirenti andavano poi a lavorare in strutture per anziani... I carabinieri di Peschiera de ...