Capodanno al GF Vip con Elettra Lamborghini | il “ritorno” di Francesco Monte in trattativa

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 19 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip ha in serbo unindimenticabile per i Vipponi reclusi nella Casa di Cinecittà. A quanto pare si tratterà di una vera e propria serata evento, ben differente da quella consueta che vede le tradizionali dinamiche, nomination ed eliminazioni. A farla da padrona sarà quindi la festa, tra sorprese, musica e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.