Canelo Alvarez-Callum Smith, il montepremi e quanti soldi guadagnano i pugili: cifre astronomiche per il Mondiale WBA-WBC! (Di sabato 19 dicembre 2020) Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 dicembre andrà in scena uno degli incontri di boxe più importanti di questo intenso finale di anno. A San Antonio (Texas, USA) Canelo Alvarez e Callum Smith si affronteranno per il Mondiale WBA e WBC dei pesi supermedi: il messicano è uno dei pugili più conosciuti e importanti al mondo al pari delle grandi icone dei pesi massimi, il britannico si è ritagliato il suo ampio spazio negli ultimi anni ed è un provetto dal punto di vista tecnico. Sarà proprio il 30enne Callum Smith a difendere la cintura WBA (super) di questa categoria, mentre la WBC è vacante e viene messa in palio per l’occasione. Il suo coetaneo messicano, Campione del Mondo in quattro categorie di peso differenti, vuole regalarsi una nuova magia da ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 dicembre andrà in scena uno degli incontri di boxe più importanti di questo intenso finale di anno. A San Antonio (Texas, USA)si affronteranno per ilWBA e WBC dei pesi supermedi: il messicano è uno deipiù conosciuti e importanti al mondo al pari delle grandi icone dei pesi massimi, il britannico si è ritagliato il suo ampio spazio negli ultimi anni ed è un provetto dal punto di vista tecnico. Sarà proprio il 30ennea difendere la cintura WBA (super) di questa categoria, mentre la WBC è vacante e viene messa in palio per l’occasione. Il suo coetaneo messicano, Campione del Mondo in quattro categorie di peso differenti, vuole regalarsi una nuova magia da ...

ShitposterPrime : FOOK CANELO ALVAREZ #GGGSzeremeta - JustDonDonIT : @Abhiram613 Canelo Vs Alvarez ?????? - sonero66pr : @DAZNBoxing @Canelo @CallumSmith23 Canelo Alvarez all day... - FiifiEnos : RT @Elorm_Yveski: Me in 2017 >>> Prime Canelo Alvarez - alessandro_govi : @michelesacco71 Smith è un supermedio naturale se non di più. Nella sua forma migliore è pericoloso per chiunque, p… -