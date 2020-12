Campania in zona gialla, in arrivo l’ordinanza di De Luca: divieti e stop alla mobilità tra province? (Di sabato 19 dicembre 2020) A partire da domani e fino al 23 dicembre, la Campania ritornerà nella zona gialla dopo settimane di restrizioni dovute all’area arancione e quella rossa. La preoccupazione di Vincenzo De Luca, però, è che in questi giorni vi siano assembramenti pericolosi. Per questo motivo il governano campano, nelle prossime ore, diramerà una nuova ordinanza restrittiva L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) A partire da domani e fino al 23 dicembre, laritornerà nelladopo settimane di restrizioni dovute all’area arancione e quella rossa. La preoccupazione di Vincenzo De, però, è che in questi giorni vi siano assembramenti pericolosi. Per questo motivo il governano campano, nelle prossime ore, diramerà una nuova ordinanza restrittiva L'articolo

Agenzia_Ansa : #Natale da #domenica #Toscana #Campania #ValledAosta e #Bolzano tornano in #giallo. #Abruzzo resta unica regione… - Corriere : Campania, Toscana in zona gialla: da quando, e le regole - LuigiValente14 : Non riesco a trovare un solo ristorante che apra nei 4 giorni di zona gialla in Campania, ed è abbastanza ovvio: no… - Mcs26234162 : RT @Valeriangione: Campania zona gialla il 20. Nuove restrizioni dal 21. - phoenixsanto : Ma la Campania è zona gialla? Qualcuno sa qualcosa? -