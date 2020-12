Campania, Caldoro: “Sbagliata l’ordinanza della Regione è solo propaganda” (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Quello che è avvenuto non ha precedenti. Un atto molto grave”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania commenta l’ultima ordinanza di De Luca. “Un’ordinanza così importante che limita la libertà di mobilità e di impresa adottata senza la partecipazione dei sindaci, di chi produce, delle forze preposte all’ordine pubblico, è Sbagliata. Le condizioni della zona arancione – dice – devono nascere da valutazioni di più Istituzioni ed organismi, dalle osservazioni delle strutture sanitarie, dal confronto e dall’ascolto. Così rimane solo la sterile propaganda”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Quello che è avvenuto non ha precedenti. Un atto molto grave”. Così Stefano, capoopposizione di centrodestra in Consiglio regionalecommenta l’ultima ordinanza di De Luca. “Un’ordinanza così importante che limita la libertà di mobilità e di impresa adottata senza la partecipazione dei sindaci, di chi produce, delle forze preposte all’ordine pubblico, è. Le condizionizona arancione – dice – devono nascere da valutazioni di più Istituzioni ed organismi, dalle osservazioni delle strutture sanitarie, dal confronto e dall’ascolto. Così rimanela sterile”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Molteni è servito a riportare la pace all'interno della Lega in Campania, ad attirare l'attenzione delle categorie ... giorni anche l'ex assessore Salvatore Varriale (vicino a Stefano Caldoro), ...

Forum delle Culture, Caldoro incontra il direttore Caruso

Prima riunione operativa, questo pomeriggio a Palazzo Santa Lucia, tra il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, e il nuovo direttore generale del Forum delle Culture Francesco Caruso.

