Campania ancora arancione: è rivolta. Dante Santoro: "Ordinanza fatta da uno che non ha mai lavorato" (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Anche il consigliere comunale di Salerno Dante Santoro si è espresso contro la decisione della presidente della regione Campania di lasciare in zona arancione la regione. Per il consigliere "il Governatore della Campania Vincenzo De Luca modella a suo piacimento il nuovo DPCM Natale e proroga la zona arancione in Campania anche dal 20 al 23 quando tutto il resto del paese seguirà la linea nazionale di colore giallo". Una decisione che grava ulteriormente su numerose categorie professionali, in particolar modo quella dei negozianti e soprattutto quelle legate all'orbita della ristorazione: "La classica Ordinanza fatta da uno che non ha mai lavorato – esclama perentorio il consigliere ...

