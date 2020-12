Calciomercato Roma – Ipotesi scambio con la Juventus (Di sabato 19 dicembre 2020) Calciomercato Roma - La Juventus è interessata a Villar e offre Bernardeschi, mentre la Roma vorrebbe in cambio Demiral. Le ultime. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 19 dicembre 2020)- Laè interessata a Villar e offre Bernardeschi, mentre lavorrebbe in cambio Demiral. Le ultime. Pianeta Milan.

PianetaMilan : #Calciomercato #Roma - Ipotesi scambio con la #Juventus - LAROMA24 : Calciomercato Roma: rinnovo in arrivo per Mkhitaryan #AsRoma - Alessan34958222 : RT @calciomercatoit: #Roma, il messaggio d'amore di #Pellegrini: 'Voglio vincere qui, non un solo scudetto ma dieci' ?? #CMITmercato https… -