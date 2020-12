Calciomercato Napoli – Insigne, niente stangata: cambiano gli obiettivi (Di sabato 19 dicembre 2020) Calciomercato Napoli - Insigne, punito con espulsione diretta contro l'Inter, ha preso una sola giornata di squalifica. cambiano i piani del Napoli. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 19 dicembre 2020), punito con espulsione diretta contro l'Inter, ha preso una sola giornata di squalifica.i piani del. Pianeta Milan.

Fantacalcio : Calciomercato Napoli, non si sblocca il futuro di Milik - PianetaMilan : #Calciomercato #Napoli - #Insigne, niente stangata: cambiano gli obiettivi - ChryTheking : RT @FabioGatto10: Il #Milan è vicino al Papu #Gomez. Si tratta dando in cambio il cartellino di #Caldara. Il giocatore vuole rimanere in It… - sscalcionapoli1 : Venerato: 'Caso Milik, nessun chiarimento tra il Napoli e l'agente! De Laurentiis potrebbe togliersi uno sfizio, su… - sportli26181512 : Convocati Napoli: Gattuso dovrà fare a meno di Mertens e Osimhen, c’è Llorente: Domani andrà in scena Lazio-Napoli… -