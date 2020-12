Calciomercato Milan, come vice Ibra si pensa a Giroud (Di sabato 19 dicembre 2020) Ha esperienza, tecnica e tenacia. Olivier Giroud è il profilo giusto che nelle ultime ore ha acceso la fantasia dei tifosi Milanisti. Maldini ci pensa. Circola nelle ultime ore un nuovo nome come probabile vice Ibra. Si tratta di Olivier Giroud, già cercato questa estate da altre squadre italiane, l’Inter e la Lazio in primis. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020) Ha esperienza, tecnica e tenacia. Olivierè il profilo giusto che nelle ultime ore ha acceso la fantasia dei tifosiisti. Maldini ci. Circola nelle ultime ore un nuovo nomeprobabile. Si tratta di Olivier, già cercato questa estate da altre squadre italiane, l’Inter e la Lazio in primis. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Gazzetta_it : #Milan idea #Giroud Ma prima la difesa: #Kabak resta in pole #calciomercato - BombeDiVlad : ???? ULTIM’ORA - #Milan, contatti avanzati con il #Napoli per #Llorente L'Indiscrezione di @Carloalvino ??… - ImpieriFilippo : RT @cmdotcom: Il #Lione mette in saldo #Depay: il #Milan ci pensa - sportli26181512 : Tuttosport - Milan, Raiola in soccorso per il vice-Ibra: può proporre Malen o Boadu dall'Olanda: Secondo quanto rip… - WinstonWilson39 : RT @cmdotcom: #Milan, non solo #Kabak: contatti con lo #Strasburgo per #Simakan, la situazione -