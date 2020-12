Calciomercato Milan, c’è il sostituto di Ibra: è una stella del calcio europeo (Di sabato 19 dicembre 2020) calciomercato Milan, è caccia al sostituto di Ibrahimovic. Tra i nomi, si stanno facendo insistenti le voci relative ad una stella europea Ennesima tegola per il Milan, che adesso si trova realmente in emergenza. Per la partita di domani contro il Sassuolo, sembrava ormai certo il rientro di Zlatan Ibrahimovic. Ai box dallo scorso novembre, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 19 dicembre 2020), è caccia aldihimovic. Tra i nomi, si stanno facendo insistenti le voci relative ad unaeuropea Ennesima tegola per il, che adesso si trova realmente in emergenza. Per la partita di domani contro il Sassuolo, sembrava ormai certo il rientro di Zlatanhimovic. Ai box dallo scorso novembre, L'articolo proviene da Inews.it.

acmilanforevah : RT @PBPcalcio: ??C’è un altro nome nel taccuino rossonero per la difesa, quello di Anel Ahmedhodzic del #Malmoe. Il ragazzo piace molto no… - micetrkaleski : RT @MilanNewsit: L’Equipe - Depay via a gennaio per 5 milioni. Il Milan ci pensa? -