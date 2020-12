Calciomercato Bologna, Mihajlovic cerca goal: Inglese nel mirino (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Bologna di Sinisa Mihajlovic si trova ad affrontare oggettive difficoltà in questa fase del campionato. I pessimi risultati (ed il modo in cui sono maturati) contro Roma e Spezia sono il frutto di uno squilibrio in campo; squilibrio su cui il serbo sta cercando di lavorare a partire dai singoli. Nei felsinei, infatti, nonostante la pesante mole di goal incassati e quella leggera di marcature realizzate, si inizia a parlare di giovani promettenti e dalla già spiccata personalità. Nella débacle di domenica scorsa, infatti, ha avuto modo di esordire il portierino Federico Ravaglia mentre al “Picco” ha disputato i suoi primi minuti l’attaccante Simone Rabbi, apparso molto pimpante. Contro la compagine di Vincenzo Italiano, inoltre, si è vista la tecnica di Nico Dominguez che cresce ogni match di più. Il tutto senza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Ildi Sinisasi trova ad affrontare oggettive difficoltà in questa fase del campionato. I pessimi risultati (ed il modo in cui sono maturati) contro Roma e Spezia sono il frutto di uno squilibrio in campo; squilibrio su cui il serbo stando di lavorare a partire dai singoli. Nei felsinei, infatti, nonostante la pesante mole diincassati e quella leggera di marcature realizzate, si inizia a parlare di giovani promettenti e dalla già spiccata personalità. Nella débacle di domenica scorsa, infatti, ha avuto modo di esordire il portierino Federico Ravaglia mentre al “Picco” ha disputato i suoi primi minuti l’attaccante Simone Rabbi, apparso molto pimpante. Contro la compagine di Vincenzo Italiano, inoltre, si è vista la tecnica di Nico Dominguez che cresce ogni match di più. Il tutto senza ...

