Calciomercato Atalanta, Franco Vazquez per il dopo Gomez? La situazione. E Ilicic… (Di sabato 19 dicembre 2020) "Dal Papu a Ilicic, la Dea non trova pace".Titola così l'edizione odierna de 'Il Giorno', che punta i riflettori sul momento dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Una matassa che, per diversi motivi, sembra essere diventata ancora più ingarbugliata. Ora, però, serve chiarezza. Nel dettaglio, continua a tenere banco il rapporto, ormai tutt'altro che idilliaco, tra il Papu Gomez e lo stesso Gasperini. Il futuro del capitano della Dea è inevitabilmente in bilico. Le panchine contro Fiorentina e Juventus, con l'argentino subentrato solo a gara in corso all'Allianz Stadium, rappresentano un evidente segnale; una frattura che, al momento, sembra insanabile.Ragion per cui, l'avventura del Papu in nerazzurro sembra essere giunta al capolinea. Diversi, d'altra parte, sono i club che potrebbero tentare l'assalto. Nessuna opzione di prestito, però; la volontà ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020) "Dal Papu a Ilicic, la Dea non trova pace".Titola così l'edizione odierna de 'Il Giorno', che punta i riflettori sul momento dell'di Gian Piero Gasperini. Una matassa che, per diversi motivi, sembra essere diventata ancora più ingarbugliata. Ora, però, serve chiarezza. Nel dettaglio, continua a tenere banco il rapporto, ormai tutt'altro che idilliaco, tra il Papue lo stesso Gasperini. Il futuro del capitano della Dea è inevitabilmente in bilico. Le panchine contro Fiorentina e Juventus, con l'argentino subentrato solo a gara in corso all'Allianz Stadium, rappresentano un evidente segnale; una frattura che, al momento, sembra insanabile.Ragion per cui, l'avventura del Papu in nerazzurro sembra essere giunta al capolinea. Diversi, d'altra parte, sono i club che potrebbero tentare l'assalto. Nessuna opzione di prestito, però; la volontà ...

DiMarzio : #Atalanta, messaggio di #Gomez ai tifosi: 'Quando andrò via, saprete tutto' - WiAnselmo : #Calciomercato #Atalanta, Franco Vazquez per il dopo Gomez? La situazione. E Ilicic... - Mediagol : #Calciomercato #Atalanta, Franco Vazquez per il dopo Gomez? La situazione. E Ilicic... - serieAnews_com : #Gomez saluta l'#Atalanta: a gennaio sarà ceduto in Italia ???? - fcin1908it : CdS - Gomez-Atalanta, addio certo: Inter defilata, ecco perché il Milan è in vantaggio - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta Malinovskyi il dopo-Gomez? La verità sull'interesse dell'Inter e il piano dell'Atalanta Calciomercato.com Pessina, de Roon e Freuler: il triangolo gasperiniano funziona

Il nuovo equilibrio trovato dal tecnico di Grugliasco passa dal centrocampo nerazzurro, che con Pessina ha fatto un grande salto di qualità Il triangolo sì, mister Gasperini l’ha considerato e promoss ...

Calcio Juve, Pirlo: “Ci stiamo compattando”

Riprendere la marcia per smaltire quel “po’ di rabbia” e il “rammarico” che ha lasciato il pari con l’Atalanta. E’ quanto Andrea Pirlo chiede alla squadra in vista dell’anticipo del ‘Tardini’, occasio ...

Il nuovo equilibrio trovato dal tecnico di Grugliasco passa dal centrocampo nerazzurro, che con Pessina ha fatto un grande salto di qualità Il triangolo sì, mister Gasperini l’ha considerato e promoss ...Riprendere la marcia per smaltire quel “po’ di rabbia” e il “rammarico” che ha lasciato il pari con l’Atalanta. E’ quanto Andrea Pirlo chiede alla squadra in vista dell’anticipo del ‘Tardini’, occasio ...