Calcio estero | dal messaggio di Salah al ritorno di Modric | le notizie del 19 dicembre

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tutte le news diLive:mercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo Mohamedspaventa il Liverpool. L’attaccante egiziano ha parlato del suo futuro al quotidiano AS, non scartando un possibile trasferimento in Spagna: «Real Madrid e Barcellona sono i migliori club in Spagna. Nelnon sai mai cosa può succedere, però adesso sono concentrato nel vincere la Premier e la Champions League con il Liverpool. Il mio futuro è in mano ai ‘Reds’». Tiene sempre banco il futuro di Paul Pogba al Manchester United. Il centrocampista francese è in uscita dai ‘Red Devils’ e per lui si ipotizza un possibilealla Juventus. Stando ad ESPN, il club bianconero potrebbe mettere sul piatto Dybala e Bernardeschi per fregiarsi del ...