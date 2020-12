Calcio, Coni-Figc-Lega Serie A al Governo: “Snellire burocrazia stadi” (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA – Questa mattina i presidenti di Coni, Figc e Lega Serie A hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai ministri Gualtieri, Spadafora e Franceschini nella quale si evidenzia il difficile momento che sta vivendo il calcio italiano e lo stato di arretratezza delle infrastrutture sportive del nostro Paese rispetto al contesto europeo. Leggi su dire (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA – Questa mattina i presidenti di Coni, Figc e Lega Serie A hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai ministri Gualtieri, Spadafora e Franceschini nella quale si evidenzia il difficile momento che sta vivendo il calcio italiano e lo stato di arretratezza delle infrastrutture sportive del nostro Paese rispetto al contesto europeo.

