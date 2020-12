Cagliari Udinese, i convocati di Gotti: ancora assente Okaka (Di sabato 19 dicembre 2020) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il Cagliari. Out Okaka Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il Cagliari. Out Okaka PORTIERI: 1 Musso; 96 Scuffet; 66 Carnelos DIFENSORI: 3 Samir; 14 Bonifazi; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 65 Rigo; 87 De Maio; 90 Zeegelaar CENTROCAMPISTI: 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin; 37 Pereyra; 38 Mandragora; 64 Palumbo; 99 Coulibaly ATTACCANTI: 9 Deulofeu; 15 Lasagna; 23 Pussetto; 30 Nestorovski Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Luca, tecnico dell’, ha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani contro il. OutLuca, tecnico dell’, ha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani contro il. OutPORTIERI: 1 Musso; 96 Scuffet; 66 Carnelos DIFENSORI: 3 Samir; 14 Bonifazi; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 65 Rigo; 87 De Maio; 90 Zeegelaar CENTROCAMPISTI: 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin; 37 Pereyra; 38 Mandragora; 64 Palumbo; 99 Coulibaly ATTACCANTI: 9 Deulofeu; 15 Lasagna; 23 Pussetto; 30 Nestorovski Leggi su Calcionews24.com

