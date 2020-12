Buon Natale con restrizione: il paese conciato per le feste (Di sabato 19 dicembre 2020) Alla fine il tanto atteso provvedimento del Governo è arrivato, duro e deciso, cosi come si immaginava nelle aspettative. Conferenza stampa Conte (Facebook)La stangata del Governo sulle festività natalizie, alla fine è arrivata. Annunciata, poi ritirata, poi ancora annunciata e poi ancora ritirata. Un valzer di dichiarazioni e posizioni che ad un certo punto ha finito per stancare gli italiani, convinti che ormai non si potesse avere da parte dell’esecutivo, un piano certo e deciso contro il persistere dell’epidemia che da quasi un anno tiene sotto scacco il paese e si può dire ormai, l’intero pianeta. Le decisioni, abbastanza dure se si considera il tipo di ricorrenza di cui parliamo, prevedono una zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, ed una arancione per tutti gli altri. Questo per tutta la durata delle festività. I tratti delle zone sono ... Leggi su chenews (Di sabato 19 dicembre 2020) Alla fine il tanto atteso provvedimento del Governo è arrivato, duro e deciso, cosi come si immaginava nelle aspettative. Conferenza stampa Conte (Facebook)La stangata del Governo sulle festività natalizie, alla fine è arrivata. Annunciata, poi ritirata, poi ancora annunciata e poi ancora ritirata. Un valzer di dichiarazioni e posizioni che ad un certo punto ha finito per stancare gli italiani, convinti che ormai non si potesse avere da parte dell’esecutivo, un piano certo e deciso contro il persistere dell’epidemia che da quasi un anno tiene sotto scacco ile si può dire ormai, l’intero pianeta. Le decisioni, abbastanza dure se si considera il tipo di ricorrenza di cui parliamo, prevedono una zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, ed una arancione per tutti gli altri. Questo per tutta la durata delle festività. I tratti delle zone sono ...

