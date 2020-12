Bundesliga, un super Lewandowski restituisce il primo posto al Bayern Monaco (Di sabato 19 dicembre 2020) Nella sfida di vertice di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco hanno trionfato i bavaresi all’ultimo respiro grazie al solito Robert Lewandowski. L’ex Samp e Roma Patric Schick apre le marcature dopo soli 14? con un sinistro imprendibile per Neuer, ma al 43? Lewandowski sfrutta una brutta uscita del portiere delle Aspirine e manda le due squadre all’intervallo in parità. Nella ripresa nessuno riesce a trovare la rete decisiva e l’1-1 sembra poter resistere, ma un erroraccio di Tah al 92? permette a Lewandowski di regalare i tre punti ed il vertice della classifica ai suoi. Ora il Bayern è primo a quota 30 punti, Leverkusen e Lipsia seguono con 28, le inseguitrici sono lontane: il Dortmund è a 22, Union Berlin e Wolfsburg a 21 punti. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) Nella sfida di vertice ditra Bayer Leverkusen ehanno trionfato i bavaresi all’ultimo respiro grazie al solito Robert. L’ex Samp e Roma Patric Schick apre le marcature dopo soli 14? con un sinistro imprendibile per Neuer, ma al 43?sfrutta una brutta uscita del portiere delle Aspirine e manda le due squadre all’intervallo in parità. Nella ripresa nessuno riesce a trovare la rete decisiva e l’1-1 sembra poter resistere, ma un erroraccio di Tah al 92? permette adi regalare i tre punti ed il vertice della classifica ai suoi. Ora ila quota 30 punti, Leverkusen e Lipsia seguono con 28, le inseguitrici sono lontane: il Dortmund è a 22, Union Berlin e Wolfsburg a 21 punti. Foto: ...

paxlandia : Che super gol di SCHICK e @bayer04fussball avanti 1-0 #Bundesliga #Bayerleverkusen ?? - 107DELPIERISTA : È nata una stella? #Moukoko (16 anni) il più giovane della storia a segnare in Bundesliga ..(a 14 anni già un conta… - TuttoBundesliga : Un super @fcunion batte il @BVB e sogna l’Europa???? Non basta ai gialloneri la prima rete in #Bundesliga del talento… - TuttoBundesliga : La #Bundesliga continua senza sosta?? Stasera al via la 13.a giornata con @fcunion - @BVB , domani il super big mat… - MatzTK : 4 su 5 per questa super settimana di #sport e #calcio pre-#natale correte online su #youtube a vedere il #newvideo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga super Bundesliga, super gol di Schick al Bayern Monaco ForzaRoma.info Bundesliga, il Dortmund torna a incepparsi: vince l’Union - Sportmediaset

MOUKOKO DA RECORD: E' IL PIU' GIOVANE MARCATORE DELLA BUNDESLIGA. Youssoufa Moukoko frantuma un nuovo ... (Sky Sport) Due pareggi e un successo nelle ultime quattro (di Super Lig) per i padroni di ...

I pronostici sportivi di oggi, venerdì 18 dicembre

I pronostici di venerdì 11 dicembre: ci sono anticipi di Serie B, Bundesliga e Liga, in campo anche altri campionati minori.

MOUKOKO DA RECORD: E' IL PIU' GIOVANE MARCATORE DELLA BUNDESLIGA. Youssoufa Moukoko frantuma un nuovo ... (Sky Sport) Due pareggi e un successo nelle ultime quattro (di Super Lig) per i padroni di ...I pronostici di venerdì 11 dicembre: ci sono anticipi di Serie B, Bundesliga e Liga, in campo anche altri campionati minori.