Bundesliga, non basta Schick al Leverkusen: Lewandowski lancia il Bayern (Di sabato 19 dicembre 2020) Forse ha ragione Zibì Boniek: Robert Lewandowski è davvero il miglior attaccante in circolazione. Il bomber polacco si rivela ancora una volta decisivo per il Bayern Monaco, guidando i bavaresi nel difficile incontro con il Bayer Leverkusen. I rossoneri guidavano la classifica con un punto di vantaggio rispetto alla squadra di Flick prima dello scontro diretto. Al termine dei 90 minuti ecco il sorpasso in testa. Merito del solito "Lewa", letale e decisivo quando è il momento dei campioni.caption id="attachment 1068041" align="alignnone" width="1024" Robert Lewandowski, Bayern Monaco (Getty Images)/captionLA GARAIl Leverkusen trova il gol al primo affondo, grazie a Schick: l'ex Roma inventa una conclusione straordinaria con un sinistro perfetto. Neuer battuto e ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 dicembre 2020) Forse ha ragione Zibì Boniek: Robertè davvero il miglior attaccante in circolazione. Il bomber polacco si rivela ancora una volta decisivo per ilMonaco, guidando i bavaresi nel difficile incontro con il Bayer. I rossoneri guidavano la classifica con un punto di vantaggio rispetto alla squadra di Flick prima dello scontro diretto. Al termine dei 90 minuti ecco il sorpasso in testa. Merito del solito "Lewa", letale e decisivo quando è il momento dei campioni.caption id="attachment 1068041" align="alignnone" width="1024" RobertMonaco (Getty Images)/captionLA GARAIltrova il gol al primo affondo, grazie a: l'ex Roma inventa una conclusione straordinaria con un sinistro perfetto. Neuer battuto e ...

Solo_La_Lazio : ?? #Schick illude il #Leverkusen ???? Poi sale in cattedra #Lewandowski ?? E il @FCBayern torna leader della classifica - Laurezio : Il Lipsia non va oltre il pari con il Colonia tra le polemiche - filicecche : @StanisLaRochele @_LuigiJMC @CarbonaroIII @1987_Lorenza Ma poi voglio dire, siccome i numeri non mentono mai basta… - Marathonbet_IT : Il #Lipsia non perde da 7 partite, e vuole prendersi la vetta, approfittando delle sfide di giornata. Ce la farà (1… - eImudo : Alla fine il passaggio di Dominik Szoboszlai al Lipsia era la cosa più naturale e scontata possibile, fanno quello… -