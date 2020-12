Bundesliga, Lipsia bloccato dal Colonia. Vince il Francoforte di André Silva (Di sabato 19 dicembre 2020) Sconfitta interna del Monchengladbach contro l' Hoffenheim . I padroni di casa passano in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato al 34' da Stindl ma vengono ripresi dal gol di Kramaric al 75'... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 dicembre 2020) Sconfitta interna del Monchengladbach contro l' Hoffenheim . I padroni di casa passano in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato al 34' da Stindl ma vengono ripresi dal gol di Kramaric al 75'...

mirko_masella : RT @sportli26181512: #Bundesliga, Lipsia bloccato dal Colonia. Vince il Francoforte di André Silva: L'undici di Nagelsmann perde l'occasion… - sportli26181512 : #Bundesliga, Lipsia bloccato dal Colonia. Vince il Francoforte di André Silva: L'undici di Nagelsmann perde l'occas… - sportli26181512 : Lipsia-1. FC Köln 0-0: Nessun gol tra Lipsia e 1. FC Köln. Finisce 0-0 il match della tredicesima giornata della Bu… - infobetting : RB Lipsia-Colonia (sabato 19 dicembre, ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, - NickCeck : RT @MenuDelCalcio: LA PARTITA DEL GIORNO: 19/12/2020 @bayer04fussball vs @FCBayern H. 18:30 @SkySport Ultima giornata del 2020 per la Bund… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Lipsia Bundesliga, Lipsia-Colonia e le altre partite del sabato: pronostici Il Veggente Bundesliga 2020/2021: il Lipsia frena, il Moenchengladbach cade con l’Hoffenheim

La tredicesima giornata di Bundesliga offre la frenata del Lipsia che in casa non va oltre lo 0-0 contro il Colonia e resta a quota ventotto punti in classifica, mancando il sorpasso momentaneo al Lev ...

Bundesliga, tredicesima giornata: stop Dortmund, il Bayern a Leverkusen

La tredicesima giornata della Bundesliga si è aperta con la sconfitta del Borussia Dortmund a Berlino, oggi il big match Leverkusen-Bayern.

La tredicesima giornata di Bundesliga offre la frenata del Lipsia che in casa non va oltre lo 0-0 contro il Colonia e resta a quota ventotto punti in classifica, mancando il sorpasso momentaneo al Lev ...La tredicesima giornata della Bundesliga si è aperta con la sconfitta del Borussia Dortmund a Berlino, oggi il big match Leverkusen-Bayern.