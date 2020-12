(Di sabato 19 dicembre 2020) . Anticipazione dell’intervista a L’Equipe del portiere della Juventus Gigiha rilasciato un’intervista a L’Equipe in cui èto anche sulla sua esperienza al PSG. Eccone una brevissima anticipazione «Penso a quella partita tre-quattroalla», dice di PSG-Manchester, partita costata l’eliminazione in Champions ai francesi due stagioni fa. Ma: «Sono stato molto bene a Parigi e toccato dalla stima e dal rispetto dei tifosi nei miei confronti». Leggi su Calcionews24.com

Buffon torna su PSG-United: «Ci ripenso 3-4 volte a settimana». Anticipazione dell'intervista a L'Equipe del portiere della Juventus Gigi Buffon ha rilasciato un'intervista a L'Equipe in cui è tornato ...