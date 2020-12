Brindare all' italiana Piccolo viaggio tra gli spumanti

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 19 dicembre 2020) “Facciamo un brindisi”. Quante volte abbiamo sentito o pronunciato questa frase. Ma da dove deriva questo modo di dire? Non certo dalla città pugliese, ma dalla parola spagnola “brindis” e dalla locuzione tedesca “bring dir’s” che significa “lo porto a te”, un venirsi incontro. Il brindisi è un momento di festa, un obiettivo raggiunto, un ricordo, l’augurio di qualcosa di buono e, lasciatemelo dire, di cose buone da augurarci ne abbiamo parecchie quest’anno. Non sarà un Natale come tutti gli altri, non ci sarà il cenone di Capodanno, il bacio sotto al vischio, le lenticchie a mezzanotte, siamo, infatti, tutti chiamati ad un senso di responsabilità al fine di vincere un’importante battaglia, quella contro questa disastrosa pandemia. Malgrado ciò, seppur in un contesto non facile dal punto di vista sociale ed economico, proviamo a prenderci cura dei nostri attimi di festa, di allestire ...