Brescia-Reggiana 3-1 | Dionigi conquista la sua seconda vittoria al Rigamonti

(Di sabato 19 dicembre 2020) Ilè riuscito nel portare a casa il suo terzo risultato utile consecutivo battendo per 3-1 ladi Massimiliano Alvini.non ha solo rinvigorito una formazione scossa dal cambio di ben due allenatori, ma ha trovato finalmente una identità definita alla squadra lombarda. La gara è stata sbloccata da Torregrossa dopo soli 8?, poi laha reagito segnando con Radrezza. La gioia di Alvini si è conclusa appena Jagiello ha marcato larete pochi secondi prima della fine del primo tempo. Nella ripresa Ragusa arrotonda il risultato finale. Come è andata la gara? Primo tempo Due reti e tante emozioni. Il primo tempo delha rispettate le tantissime aspettative della vigilia. Ilinizia bene e va in vantaggo dopo soli ...

Il Brescia supera la Reggiana al 'Rigamonti' e torna ad iscriversi alla lista delle outsider. Tre punti d'oro per la Cremonese che batte il Cosenza e lo aggancia a quota 12 punti in classifica.A Vicenza Padella in pieno recupero castiga l’Ascoli e poi si commuove. Giusto pareggio per 1 a 1 tra Chievo e la capolista Empoli. Al clivense Obi nel primo tempo, ha risposto nella ripresa Lamantia.