Boniek esalta Lewandowski | «Il miglior numero 9 del mondo»

(Di sabato 19 dicembre 2020) Zibiha elogiato Robertodopo la conquista del primo The Best Fifa dell'anno Zibi, attuale presidente della Federcalcio polacca, in una intervista al quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung ha elogiato Robert; fresco vincitore del premio The Best Fifa. «È tutt'altro che un giocatore finito. Ha almeno altri due o tre anni a questi livelli davanti a sé. Non sarebbe una sorpresa se riuscisse a superare i 300 gol in Bundesliga. È un attaccante incredibilmente completo. Per me è il9 del, non ci sono discussioni».