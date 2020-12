Bologna, i convocati di Mihajlovic per il Torino (Di sabato 19 dicembre 2020) Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati per l’incontro di domani alle 12.30 con il Torino. Schouten torna a disposizione, ancora fuori Sansone, Orsolini, Skov Olsen, Santander e Mbaye. Portieri: Breza, Da Costa. Difensori: Calabresi, Denswil, De Silvestri, Dijks, Danilo, Paz, Tomiyasu, Khailoti. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg, Ruffo Luci. Attaccanti: Barrow, Pagliuca, Palacio, Rabbi, Vergani, Vignato. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) Il tecnico delSinisaha diramato la lista deiper l’incontro di domani alle 12.30 con il. Schouten torna a disposizione, ancora fuori Sansone, Orsolini, Skov Olsen, Santander e Mbaye. Portieri: Breza, Da Costa. Difensori: Calabresi, Denswil, De Silvestri, Dijks, Danilo, Paz, Tomiyasu, Khailoti. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg, Ruffo Luci. Attaccanti: Barrow, Pagliuca, Palacio, Rabbi, Vergani, Vignato. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

