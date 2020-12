Bollettino Coronavirus del 19 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 19 dicembre 2020) In data 19l’incremento nazionale dei casi è +0,84% (ieri +0,94%) con 1.938.083 contagiati totali, 1.249.470 dimissioni/guarigioni (+23.384) e 68.447 deceduti (+553); 620.166 infezioni in corso (-7.632). Elaborati 176.185 tamponi totali (ieri 179.800); 16.308 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 9,25%% (ieri 10,0% – target 2%). Ricoverati con sintomi -405 (25.364); terapie intensive -35 (2.784) con 160 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.834; Lombardia 1.944; Emilia Romagna 1.641; Lazio 1.410; Puglia 1.382; Friuli 974; Campania 949; Sicilia 878; Piemonte 638. In Lombardia curva +0,42% (ieri +0,60%) con 27.044 tamponi totali (ieri 33.846) e 9.517 nuovi casi testati (ieri 12.194): 1.944 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi totali 7,18% (ieri 8,10% – target 2%); rapporto positivi/nuovi casi testati ...