BMW - Le concept della Casa dellElica - FOTO GALLERY

(Di sabato 19 dicembre 2020) Non solo auto di serie. Tra i tanti modelli BMW presentati ogni anno, ladi Monaco, anche in collaborazione con celebri atelier, ama stupire il grande pubblico svelando delle showcar di vario tipo: tecnologiche, futuristiche o nostalgiche, quasi sempre sportive. Alcune di esse sono entrate in produzione mutuando numerose soluzioni dalledi origine, come avvenuto con la nuova iX, versione di serieiNext. In altri casi, invece, la vettura è rimasta un esercizio di stile, magari come manifestoproduzione del futuro. Ne parliamo nella nostra galleria d'immagini, dove troverete una selezione di prototipidell'Elica.