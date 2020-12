Biella | attacco hacker all' Open Day online della scuola con video porno e inni nazisti

(Di sabato 19 dicembre 2020) commenta ansa L'Day virtuale di unaelementare disi è trasformato in un incubo. Durante laconferenza in cui veniva presentata l'offerta formativa dell'istituto, sulla ...

La Stampa

L'Open Day virtuale di una scuola elementare di Biella si è trasformato in un incubo. Durante la videoconferenza in cui veniva presentata l'offerta formativa dell'istituto, sulla piattaforma meet, è ...