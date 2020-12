Beni confiscati, la Regione Campania finanzia 20 nuovi progetti (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Assessorato Legalità, Sicurezza, Immigrazione della Regione Campania, attraverso l’Ufficio per il Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata, ha finanziato nell’ambito delle iniziative, di cui alla legge regionale numero 7 del 2012, e in linea con quanto programmato con il Piano annuale per i Beni confiscati dell’anno in corso, venti progetti di ristrutturazione di altrettanti Beni confiscati sottratti alla criminalità organizzata, per un valore complessivo di 1.782.174,80 euro. ?I destinatari di tale finanziamento sono venti Comuni di cui nove della provincia di Caserta, quattro della provincia di Napoli, quattro della provincia di Salerno, due della provincia di Avellino e uno ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Assessorato Legalità, Sicurezza, Immigrazione della, attraverso l’Ufficio per il Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata, hato nell’ambito delle iniziative, di cui alla legge regionale numero 7 del 2012, e in linea con quanto programmato con il Piano annuale per idell’anno in corso, ventidi ristrutturazione di altrettantisottratti alla criminalità organizzata, per un valore complessivo di 1.782.174,80 euro. ?I destinatari di talemento sono venti Comuni di cui nove della provincia di Caserta, quattro della provincia di Napoli, quattro della provincia di Salerno, due della provincia di Avellino e uno ...

