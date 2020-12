Benevento | scontro tra auto in via Pacevecchia | due sorelle in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente tra due, questa mattina, a, in via, altezza via Ruffilli/Calandriello. A scontrarsi, la dinamica è ancora in corso di accertamento, una Hyundai con a bordo duedi 29 e 27 anni e una Mercedes guidata da un 40enne. Ad avere la peggio sono state le due ragazze, entrambe soccorse dagli operatori del 118: una è stata trasportata al ‘San Pio’ con un trauma cranico non commotivo e dolori cervicali e l’altra al ‘Fatebenefratelli’ per contusioni, L’uomo alla guida della Mercedes, invece, ha rifiutato l’ospedalizzazione. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.