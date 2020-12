Beautiful | anticipazioni 21 dicembre | Katie è salva grazie a Flo

(Di sabato 19 dicembre 2020)continuerà a tenerci compagnia anche durante le festività natalizie. Lunedì 21potremo assistere alla messa in onda di una nuova puntata, dove scopriremo l’esito del trapianto di rene a cui sarà stata sottoposta. Da quanto si apprende, l’operazione avrà avuto successo ed ora si dovrà solo attendere per scongiurare una eventuale crisi di rigetto. Anche Flo starà bene e si riprenderà velocemente, mentre Shauna cercherà di convincerla a svelare la sua identità alla famiglia Logan. Intanto Wyatt e Sally si staranno prendendo cura della piccola Beth., trama 21: il trapianto diha successo A casa di Liam e Hope, Sally e Wyatt si staranno prendendo cura di Beth con l’aiuto del piccolo Douglas. Il resto della famiglia infatti, sarà in ospedale ...

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 20 dicembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Katie sta per essere operata. La paura però è molta e ...Beautiful, anticipazioni puntate del 20 e 19 dicembre 2020: Bill porta Will a casa, vorrebbe fargli passare maggior tempo con la madre.