Basket | Serie A2 2020 2021 | Napoli conquista la vetta | Tortona inarrestabile

(Di sabato 19 dicembre 2020) L’ottava giornata dellaA2ha fornito solide certezze agli appassionati.hannoto due importanti successi, che hanno alimentato i sogni di promozione in massimadelle due compagini, rispettivamente nel girone Rosso e nel girone Verde. Il team partenopeo ha sconfitto Ravenna per 54-69, contando sul tandem Parks-Marini (31 punti totali). L’organico piemontese ha invece superato l’Urania Milano, tramite il punteggio di 69-79: Mascolo e Ambrosin dominanti, autori di 24 e 20 punti personali.hanno sancito la loro supremazia momentanea nei gironi d’appartenenza, ergendosi a primatiste. Da segnalare inoltre la vittoria di Chieti su Rieti, per 71-66, con Santiangeli e Bozzetto ...