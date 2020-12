Basket | FIBA Europe Cup 2021 | Reggio Emilia giocherà nella bolla di ‘s-Hertogenbosch

(Di sabato 19 dicembre 2020) Arrivano notizie anche dallaCup, che questa volta si potrà propriamente definire come in svolgimento nel solo, visto il nuovo calendario derivante dalle misure di emergenza sanitaria. L’Unahotels, unica partecipante italianaseconda coppa di areaallestita a ‘s-, informalmente nota come Den Bosch. Gli uomini di Antimo Martino vanno nei Paesi Bassi a far compagnia sia alle tre altre squadre del loro girone, Belfius Mons-Hainaut, Egis Kormend e Iraklis Salonicco, che a quelle dello stesso girone di Den Bosch, squadra che vanta qualche apparizione nell’allora ULEB Cup e che si tolse lo sfizio di battere il Real Madrid nel ...

OA_Sport : Basket: Reggio Emilia giocherà in FIBA Europe Cup nella bolla di 's-Hertogenbosch - FrancescoLivo_ : 22/06 ~ 04/12. 100 volte Zona 2-3. Ci sentiamo dalle 14:00 alle 15:00 dal lunedì al venerdì su @RadioBasket108.… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket FIBA

Reggionline

In bacheca anche una Coppa Italia (2020), una Fiba Europe Cup (2017/2018 ... Valsecchi il premio come “Personaggio”, mentre quello per il “Contributo al basket” è stato assegnato a Roberto Allievi.Arrivano notizie anche dalla FIBA Europe Cup, che questa volta si potrà propriamente definire come in svolgimento nel solo 2021, visto il nuovo calendario derivante dalle misure di emergenza sanitaria ...