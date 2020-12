Basket femminile: Vigarano suona la prima, Lucca quasi eroica a Bologna, Schio ok negli anticipi di Serie A (Di sabato 19 dicembre 2020) Prende il via la dodicesima giornata di Serie A1 2020-2021, e le tre partite di oggi, a loro modo, forniscono tutte indicazioni diverse e particolari. Lucca per due quarti sogna un’impresa a Bologna, Schio regola facilmente Costa Masnaga e Vigarano si va a prendere il primo urrà dell’annata che può valere i playout invece della retrocessione diretta. VIRTUS SEGAFREDO Bologna-GESAM GAS E LUCE LE MURA Lucca 86-78 (24-23, 43-43, 67-54)Al di là dei 31 punti di una Brooque Williams ancora una volta incontenibile e della doppia doppia di Begic, un grandissimo plauso va rivolto a Lucca. Ferma da oltre un mese per il focolaio di Covid-19 in squadra, affronta la trasferta della Segafredo Arena con soltanto sette giocatrici a disposizione: le tre straniere, la ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) Prende il via la dodicesima giornata diA1 2020-2021, e le tre partite di oggi, a loro modo, forniscono tutte indicazioni diverse e particolari.per due quarti sogna un’impresa aregola facilmente Costa Masnaga esi va a prendere il primo urrà dell’annata che può valere i playout invece della retrocessione diretta. VIRTUS SEGAFREDO-GESAM GAS E LUCE LE MURA86-78 (24-23, 43-43, 67-54)Al di là dei 31 punti di una Brooque Williams ancora una volta incontenibile e della doppia doppia di Begic, un grandissimo plauso va rivolto a. Ferma da oltre un mese per il focolaio di Covid-19 in squadra, affronta la trasferta della Segafredo Arena con soltanto sette giocatrici a disposizione: le tre straniere, la ...

Prende il via la dodicesima giornata di Serie A1 2020-2021, e le tre partite di oggi, a loro modo, forniscono tutte indicazioni diverse e particolari. Lucca per due quarti sogna un'impresa a Bologna, ...

L’ultimo appuntamento interno (nella nuova location dell’Arena che ha preso il posto, da ottobre, del tradizionale scenario del PalaVazzieri) di un 2020 ...

