Basket | Anthony Randolph | grave infortunio Il giocatore del Real Madrid si è rotto il tendine d’Achille

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tegola pesantissima per ilnella sua corsa ai grandi obiettivi della stagione (Liga ACB, Copa del Rey ed Eurolega)., infatti, ha subito unche ne segnerà con ogni probabilità la fine della stagione: la rottura del. Nella sfida di Eurolega contro l’Olympiacos, al Pireo,è uscito dopo 13’47” di impiego. Per lui le medie erano di 9.3 punti e 3.6 rimbalzi nella massima competizione continentale per club. 5.2 e 3.6, invece, i punti in Liga ACB, dove ilsta dominando con 14 vittorie senza alcuna sconfitta, nonostante l’addio anche di Facundo Campazzo, ormai volato a vivere il suo sogno NBA. In Europa, invece, per i blancos di Pablo Laso 10 vittorie e 5 sconfitte, tra cui ...