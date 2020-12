Base Trucco senza Fondotinta: è possibile? Tutti i segreti per un risultato perfetto (Di sabato 19 dicembre 2020) Si può davvero realizzare una buona Base Trucco senza Fondotinta? Assolutamente sì: basta conoscere una serie di piccoli segreti di bellezza. I motivi per cui una donna vorrebbe fare a meno del Fondotinta in una certa occasione o per un periodo di tempo possono essere diversi. Si parte dalle condizioni atmosferiche (potrebbe fare troppo caldo e uno strato di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 19 dicembre 2020) Si può davvero realizzare una buona? Assolutamente sì: basta conoscere una serie di piccolidi bellezza. I motivi per cui una donna vorrebbe fare a meno delin una certa occasione o per un periodo di tempo possono essere diversi. Si parte dalle condizioni atmosferiche (potrebbe fare troppo caldo e uno strato di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

sherazadswift : @DIORS30K Ma che c'entra? Dicono che questo è una bellezza acqua e sapone, ma non è così visto che ci sono almeno 1… - chico__mario : @Geggetrailibri @inthehobbithole Ma infatti ho detto struccata o con pochissimo trucco, tipo la base(?) (non so i n… - LT38 : RT @vogue_italia: Ecco come Kerry Washington (la Olivia Pope di 'Scandal', per intenderci) mixa due correttori diversi per una base trucco… - PianetaDeals : SUPER PREZZO Bottega Verde - Confezione Regalo con Scatola Decorativa in Latta - Primer Base Trucco Perlescente c… - vogue_italia : Ecco come Kerry Washington (la Olivia Pope di 'Scandal', per intenderci) mixa due correttori diversi per una base t… -