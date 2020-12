Baronissi | caos code alle Poste | sindaco sollecita apertura nuovi sportelli

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – IldiGianfranco Valiante scrive aItaliane per segnalare la situazione di grave disagio per i cittadini, dovuta aglidi servizio ridotti. “E’ con forte rammarico che prendiamo atto dei continui disagi sul territorio causati daItaliane – spiega ilValiante – raccolgo quotidianamente lamentele di cittadini a cause delle lunghe file di attesa davanti all’ufficio postale di Corso Garibaldi e di Acquamela. L’ridotta degli– appena tre al Corso Garibaldi e addirittura solo uno ad Acquamela – causa notevoli disagi non solo ai cittadini di, ma anche a quelli dei comuni limitrofi, tenendo conto che ...