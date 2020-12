Bari | drammatico incidente auto-moto | muore un poliziotto Gravissimo il collega

(Di sabato 19 dicembre 2020)questa mattina a, davanti alla Questura. Una persona sarebbe deceduta, mentre un’altra verserebbe in gravissime condizioni. A darne notizia il portale “Il Quotidiano Italiano –”.davanti alla Questura: un morto Secondo una prima ricostruzione, due agenti di Polizia, in sella a unacicletta, si sono scontrati con una macchina L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Bari drammatico

Teleclubitalia

La manifestazione organizzata contro le restrizioni, il corteo in via Sparano e per altre vie del centro. Secondo i gestori dei locali, le norme penalizzano solo la ristorazione ...Con 1 ulivo infetto a Polignano e 2 piante malate a Monopoli trova drammatico riscontro l’avanzata della Xylella fastidiosa in provincia di Bari in zona indenne, nonostante il recente aggiornamento de ...