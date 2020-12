Barcellona, Messi segna il gol numero 643 e raggiunge Pelè nella storia blaugrana (Di sabato 19 dicembre 2020) Lionel Messi segna contro il Valencia il suo gol numero 643 con il Barcellona e raggiunge così la Pelè per il numero di reti realizzate con la maglia blaugrana. Il club catalano lo festeggia sui social pubblicando il tabellone del Camp Nou che si complimenta con l’argentino e il tweet: “Messi = history”, #Messi=History pic.twitter.com/P7zpvJfqaE — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 19, 2020 The moment history was made #Messi pic.twitter.com/oMSX9jk9Rn — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 19, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 dicembre 2020) Lionelcontro il Valencia il suo gol643 con ilcosì laper ildi reti realizzate con la maglia. Il club catalano lo festeggia sui social pubblicando il tabellone del Camp Nou che si complimenta con l’argentino e il tweet: “= history”, #=History pic.twitter.com/P7zpvJfqaE — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 19, 2020 The moment history was made #pic.twitter.com/oMSX9jk9Rn — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 19, 2020 L'articolo ilNapolista.

