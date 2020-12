Baccalà: la tradizione regionale e i consigli dei grandi chef (Di sabato 19 dicembre 2020) Era luongo duje metre e vinticinche…/ ‘a capa ‘e mbomma, ‘ piede a barchetelle / ‘o mettetteno nomme Baccalà / Baccalà ! Baccalà ! Guagliù, currite / Fische, pernacchie, pummarole e forze… È un estratto di «Baccalà», poemetto scritto nel 1949 dal grande Eduardo De Filippo dove il protagonista Gennarino è sciocco, ingenuo, semplice come il piatto di pesce. Un sinonimo in dialetto napoletano che Antonino Cannavacciuolo ha ripreso filologicamente per uno dei suoi signature dish – Baccala, baccalà, baccalà – dove il pesce viene cotto in latte e acqua, poi accompagnato da una maionese fatta con gli scarti, nel rispetto della tradizione che ne utilizzava ogni parte. Lo chef-patron di Villa Crespi si è sempre divertito sul tema, creando altri ottimi piatti come i Gnocchetti di baccalà e tartufi di mare o il Baccalà alla pizzaiola La conferma della versatilità di un pesce che ha nell’Italia il secondo mercato in Europa per consumo. Solo il Portogallo, dove il bacalao è una religione, non solo culinaria, ci supera. Leggi su vanityfair (Di sabato 19 dicembre 2020) Era luongo duje metre e vinticinche…/ ‘a capa ‘e mbomma, ‘ piede a barchetelle / ‘o mettetteno nomme Baccalà / Baccalà ! Baccalà ! Guagliù, currite / Fische, pernacchie, pummarole e forze… È un estratto di «Baccalà», poemetto scritto nel 1949 dal grande Eduardo De Filippo dove il protagonista Gennarino è sciocco, ingenuo, semplice come il piatto di pesce. Un sinonimo in dialetto napoletano che Antonino Cannavacciuolo ha ripreso filologicamente per uno dei suoi signature dish – Baccala, baccalà, baccalà – dove il pesce viene cotto in latte e acqua, poi accompagnato da una maionese fatta con gli scarti, nel rispetto della tradizione che ne utilizzava ogni parte. Lo chef-patron di Villa Crespi si è sempre divertito sul tema, creando altri ottimi piatti come i Gnocchetti di baccalà e tartufi di mare o il Baccalà alla pizzaiola La conferma della versatilità di un pesce che ha nell’Italia il secondo mercato in Europa per consumo. Solo il Portogallo, dove il bacalao è una religione, non solo culinaria, ci supera.

TerritoriCoop : Il #baccalà ha un posto d’onore sulla tavola delle #feste ??????, anche proposto in una semplice #insalata. Questa sp… - TOSADORIDANIELA : RT @ScorpioAngel_: L unico ricchione a Napoli a cui non piace ‘o baccalà fritto e ‘o capitone e non rispetta la tradizione ven a ‘ncopp e C… - ddojefrittur : RT @ScorpioAngel_: L unico ricchione a Napoli a cui non piace ‘o baccalà fritto e ‘o capitone e non rispetta la tradizione ven a ‘ncopp e C… - ScorpioAngel_ : L unico ricchione a Napoli a cui non piace ‘o baccalà fritto e ‘o capitone e non rispetta la tradizione ven a ‘ncop… - nicolettagiust1 : @eflatmajor73 @parvalicet @BiancaTonelloA Il baccalà è già in frigo, pronto per fare il tradizionale (per la mia fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Baccalà tradizione Baccalà: la tradizione regionale e i consigli dei grandi chef Vanity Fair Italia